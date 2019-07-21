الجديد: المخرج الذب بات مؤكدا لحادثة قبرشمون هو القضاء العسكري الذي يرفضه ارسلان

اشارت قناة "الجديد" الى ان المخرج الذب بات مؤكدا لحادثة ​قبرشمون​ – البساتين هو ​القضاء العسكري​ الذي يرفضه رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​. وذكرت القناة انه "يرجح ان تبدا التطورات اول الاسبوع المقبل، وهذا ما يستبعد ادراج ​المجلس العدلي​ في اول جلسة للحكومة".

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