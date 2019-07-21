اشارت معلومات لقناة "LBC" الى ان "​الرئيس ميشال عون​ اتصل بمدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ وحضه على تفعيل وساطته في ما يتعلق بحادثة ​قبرشمون​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـLBC: الرئيس عون حض اللواء ابراهيم على تفعيل وساطته بحادثة قبرشمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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