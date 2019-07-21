بطيش للبنانيين:وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون العين الساهرة على مصالحكم

أكّد وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​، في تصريح تلفزيوني، أن "رسم 3 في المئة على البضائع المستوردة يطال فقط نصف المستوردات"، مشددًا على "أنني أريد أن أطمئن اللبنانيين لناحية ​الغلاء المعيشي​ بأن ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ ستكون العين الساهرة على مصالحهم".

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