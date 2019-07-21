حاصباني: إذا لم يشأ البعض أن يسمع عندما نتكلم بهدوء فهذا شأنه

اشار نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ الى اننا "أعطينا ملاحظات عدة مرارا وتكرارا لمجلس الوزراء، وتقدمنا بإقتراحات منها كانت مكتوبة، ووزعت على الوزراء خصوصا في ما يتعلق ب​مرفأ بيروت​، وملاحظات وتحفظات بشأن ​الجمارك​ وإصلاحاته، وموضوع عائدات الإتصالات التي رفضنا أن تكون متدنية كما هي واردة في ​الموازنة​، كما طالبنا بنقاش المؤسسات العامة ولم تدرج للنقاش المفصل، فرحلت إلى دراسات لا نعلم متى تنتهي، وغيرها من الملفات التي تم نقاشها وطرحها".

وأشار في حديث اذاعي، إلى أنه "في الجلسة الأخيرة في ​قصر بعبدا​، التي اعتبرناها غير شكلية، تقدمنا بتحفظ حول جوهر الكثير من النقاط في الموازنة". أضاف: "إذا لم يشأ البعض أن يسمع عندما نتكلم بهدوء فهذا شأنه، كان لنا مواقف واضحة في مجلس الوزراء ترجمت في ​مجلس النواب​ بتصويت نواب تكتل ​الجمهورية القوية​ بهذه الطريقة على الموازنة".

واوضح حاصباني انه "كان لنا في مجلس الوزراء أيضا نظرة واضحة على نسبة ​العجز​ التي شعرنا أنها لن تكون قابلة للتحقيق بالأرقام التي وضعت في الموازنة الأخيرة، وأوضحنا موقفنا في مناسبات عدة". وشدد على أن مجلس النواب "هو سيد نفسه، وله الحق أن يصوت"، مؤكدا "أن هناك فصلا بين السلطات حتى بوجود تناغم على مستوى الأحزاب السياسية في المواقف، فالخيار الأخير يبقى لمجلس النواب، من دون أن ننسى أنه تم ​النقاش​ على الموازنة في ​لجنة المال والموازنة​ وحصلت تعديلات عليها".