طقس الغد غائم جزئيّاً مع رياح ناشطة أحياناً وارتفاع طفيف بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس صيفيّ معتدل ورطب على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى يوم الأثنين حيث يتحول الى حار نسبياً .
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئيّاً مع رياح ناشطة أحياناً وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات
الاثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.
الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
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