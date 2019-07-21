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طقس الغد غائم جزئيّاً مع رياح ناشطة أحياناً وارتفاع طفيف بالحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس صيفيّ معتدل ورطب على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى يوم الأثنين حيث يتحول الى حار نسبياً .

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيّاً مع رياح ناشطة أحياناً وارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات

الاثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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