طقس الغد غائم جزئيّاً مع رياح ناشطة أحياناً وارتفاع طفيف بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس صيفيّ معتدل ورطب على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى يوم الأثنين حيث يتحول الى حار نسبياً .

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيّاً مع رياح ناشطة أحياناً وارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات

الاثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.