خارجية بريطانيا تحذر رعاياها في مصر من هجمات إرهابية محتملة

حذرت ​وزارة الخارجية البريطانية​ رعاياها المسافرين والمتواجدين في مصر من هجمات إرهابية محتملة.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة بالتزامن مع إعلان ​الخطوط الجوية البريطانية​ تعليق رحلاتها إلى مصر لمدة 7 أيام كـ"إجراء احترازي".

ولفتت إلى أنه "من المرجح جدا أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر. وبالرغم من أن الهجمات غالبًا ما تحصل في محافظة ​شمال سيناء​، فإنه لا يزال هناك خطر ماثلا بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد".

وأوضحت أن "الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف ​قوات الأمن المصرية​، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة الكبيرة التي يرتادها الأجانب".