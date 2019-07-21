خارجية بريطانيا تحذر رعاياها في مصر من هجمات إرهابية محتملة

حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها المسافرين والمتواجدين في مصر من هجمات إرهابية محتملة.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى مصر لمدة 7 أيام كـ"إجراء احترازي".
ولفتت إلى أنه "من المرجح جدا أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر. وبالرغم من أن الهجمات غالبًا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر ماثلا بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد".
وأوضحت أن "الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن المصرية، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة الكبيرة التي يرتادها الأجانب".
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