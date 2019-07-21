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ظريف يبحث في كراكاس توطيد العلاقات مع فنزويلا

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بحث وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ في ​كراكاس​ مع النائب الأول للرئيس الفنزويلي دلسي رودریغرز في أحدث التطورات على صعيد العلاقات بين البلدين وتوطيدها على مختلف الصعد وفي أهم الشؤون الاقليمية والدولية.

وكان ظريف قد وصل صباح السبت الى كراكاس في المحطة الثانية من جولته الاميركية بعد ​نيويورك​ ويشارك في الاجتماع الوزاري لبلدان عدم الانحياز ويلقي كلمة فيه.

ويعتزم ظريف زيارة ​نيكاراغوا​ و​بوليفيا​ بعد ​فنزويلا​.

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