"ما تقلقوش".. وكيل "تعليم الجيزة" مطمئنًا الأهالي بحل مشكلة كثافات الطلاب بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خميس:

علق خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على وجود بعض الفصول الخشبية في مدرسة الفراعنة بالجيزة، قائلًا: "إن المحافظة بها بعض المناطق التي تعاني كثافات عالية جدًّا"، مشيرًا إلى أن الإدارة والمحافظة والمديرية والأبنية التعليمية خصصت جزءًا من الميزانية الجديدة في 1 يوليو الجاري؛ لحل الكثافات الموجودة في بعض المدارس بمحافظة الجيزة.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت: "بنقول لأولياء الأمور ما تقلقوش، الدولة دلوقتي متكاتفة وبتدعم التعليم.. الدولة معاكم قلبًا وقالبًا ومهتمة بحل مشكلاتكم، وأي شكوى تصلنا عبر المديرية والوزارة، ومكاتبنا مفتوحة لكل أولياء الأمور من 7 الصبح حتى 7 مساءً".

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة: "متضامنون جدًّا مع أولياء الأمور، وسيتم بناء نحو 16 فصلًا في مدرسة الفراعنة بالجيزة خلال 6 إلى 8 أشهر، وذلك بناءً على خطة الدولة بجميع أجهزتها المختلفة التي أعلنتها؛ وهي حل مشكلات التعليم هذا العام على مستوى مدارس الجيزة كاملة، خصوصًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن دعم التعليم وتطوير المدارس".