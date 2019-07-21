"كليات وتخصصات".. تعرف على الجديد في تنسيق الجامعات 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على إنشاء عدد من الكليات الجديدة وضمها لتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد.

وشملت قائمة المجلس الأعلى للجامعات، الموافقة على إنشاء كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة مطروح، كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط، كلية العلاج الطبيعي بالسويس، إضافة إلى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وإنشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، وإنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة المتجددة بجامعة بني سويف التكنولوجية.

وتشمل الكليات الجديدة "الحاسبات والمعلومات بالنوبارية إلى جامعة دمنهور، وكلية الطب البيطري إلى جامعة العريش".

كما وافق مجلس الوزراء في يوليو الماضي على استحداث بعض المعاهد والكليات الجديدة بالجامعات المصرية، منها إضافة إلى معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية إلى جامعة أسيوط، ويمنح المعهد 3 درجات علمية ودبلومات هي: دبلوم الدراسات العليا الأكاديمي في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة الماجستير في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.

ووافق الوزراء على تحويل معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط إلى كلية بمسمى "كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية"، على أن تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب مجلس تلك الكلية 3 درحات علمية هي: درجة بكالوريوس علوم وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، ودرجة ماجستير تكنولوجيا السكر في أحد شعب التخصص الواردة في اللائحة، ودرجة دكتوراة الفلسفة في أحد شعب التخصص الواردة باللائحة، إضافة إلى دبلوم تكنولوجيا السكر في أحد شعب التخصص الواردة في اللائحة الداخلية.

ومن جانبه وافق المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي على إنشاء ثلاث كليات جديدة وهي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة الجديدة، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة المصرية الكورية ببنى سويف تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإصدار قرارٍ بإنشائها.

وعلى جانب آخر كان وزير التعليم العالي، أعلن إضافة عدد من التخصصات الجديدة بالجامعات الحكومية والأهلية والدولية بمصر، والجامعات التكنولوجية، ضمن تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2019-2020.

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وأوضح الوزير، خلال فعاليات مؤتمر "التعليم في مصر بدورته الثانية"، مارس الماضي، تشمل تلك التخصصات، الهندسة النووية، الفيزياء الحيوية، علم التحكم الاَلي، النمذجة، التحرير الجيني، النانو تكنولوجي، القياسات الحيوية، تحليلات الأعمال، الذكاء الاصطناعي، بجانب، ميكانيكا الكم، هندسة الميكانرونيكس، علوم البيانات، والارجونو ميك، الهندسة الطبية الحيوية، الحوسبة الفائقة المتنقلة، البيانات الكبيرة للابتكار والعلوم، الطباعة ثلاثية الأبعاد، السيارات ذاتية القيادة".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت بدء تنسيق المرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة، حتى يوم الخميس الموافق25/7/2019 بحد أدني 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، وحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% لطلاب الشعبة الأدبية.

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