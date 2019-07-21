دعم سعودي للمتضررين من سيول باكستان

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، نواف بن سعيد المالكي، يرافقه فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بزيارة إلى منطقة «وادي نيلوم» في شمال باكستان، للاطلاع على الخسائر التي سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة والسيول.

وكان في استقباله في وادي نيلوم المشرف على أعمال الإغاثة التي تقدمها قوات الجيش الباكستاني للمتضررين من السيول، حيث اطلع السفير المالكي ووفد مركز الملك سلمان خلال جولة جوية نظمها الجيش الباكستاني على حجم الخسائر الناجمة عن السيول التي اجتاحت المنطقة، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتضرر العديد من المباني والمساجد والمرافق العامة. وأكد السفير المالكي في تصريح له وقوف المملكة العربية السعودية مع باكستان وشعبها في ظل أزمة السيول الحالية.

كما أكد استعداد المملكة على تقديم الدعم اللازم للمتضررين من السيول عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال تقديم الإغاثة العاجلة وإعادة إعمار وبناء المرافق التي دمرتها السيول.