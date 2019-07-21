وزير جامبي: نقف ضد الأطماع التوسعية الإيرانية لتصدير الثورة ونشر الفوضى

وعبّر عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن اعتزازه بمواقف بلاده ضد الأطماع الإيرانية التوسعية لتصدير الثورة ونشر الفوضى في البلدان العربية والإسلامية، مؤكداً أن جامبيا كانت من أوائل الدول التي قاطعت إيران ولا يوجد فيها أي تمثيل رسمي إدراكاً بخطرها على الأمن.
تطوير العلاقات
نوّه بالجهود التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن وتوفير الأمن والراحة لهم، وقال: مما يُحمد للمملكة أنها تستقبل سنوياً ثلاثة ملايين حاج وحاجة ما يوازي عدد سكان جامبيا في بقعة صغيرة وتوفر لهم الأمن والطعام والراحة وهذا من التوفيق لهذه البلاد التي لا ينكر فضلها وجهدها إلا حاقد ومكابر. وأشاد الوزير الجامبي باللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجرى فيه بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لا سيما ما يختص بالشأن الإسلامي والتعاون المشترك، مثمناً حرص المملكة العربية السعودية على دعم جامبيا في جميع الميادين خاصة في مجال نشر الوسطية والاعتدال.
وسطية واعتدال
بين درامي أن عدد المسلمين في جامبيا نسبتهم 95% من إجمالي عدد السكان وهم من السنة وعلى المذهب المالكي، وهناك توافق تام مع منهج المملكة العربية السعودية القائم على الوسطية والاعتدال، موضحاً أن هناك تعاونا مشتركا في التصدي للفكر المنحرف والضال البعيد عن دين الإسلام الذي جاء بالرحمة والمودة. وثمن دور المملكة من خلال تقديم المنح الدراسية للطلاب التي استفاد منها الكثير من الشباب في جامبيا، الذين أصبحوا دعاة في أوطانهم، مثنياً على دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تصحيح الخطاب الديني وفق المنهج الوسطي المعتدل.
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