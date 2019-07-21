البعثة الأممية في ليبيا تدعو إلى عدم استهداف المدنيين

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، كل الأطراف إلى احترام بنود القانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية، وحذرت من مغبة العواقب المترتبة على مخالفة تلك البنود.

تجنب التصعيد العسكري

قالت البعثة، إنها تعمل ما بوسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري، وحماية المدنيين من أي استهداف والاهتمام بمن أجبروا قسرا على مغادرة منازلهم.

كان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وجه، أمس، تعليمات لأهالي العاصمة الليبية طرابلس للاستعداد لساعة الصفر لاقتحام العاصمة.

الانقضاض على الميليشيات

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ودعا المركز في بيان صحفي، نقلته «بوابة إفريقيا الإخبارية» الليبية «كافة شباب العاصمة الاستعداد لساعة الصفر وتنظيم التعاون بين الأحياء والمجموعات للانقضاض على الميليشيات المختبئة والهاربين من الجبهات الذين يحتلون المدينة»، مشيرا إلى أنه «يجب التأكيد على أن هذا أيضا بمثابة إنذار أخير للذين هم من خارج العاصمة للعودة إلى مناطقهم لأنهم سيكونون الهدف المباشر».

اتخاذ عدة إجراءات

ودعا البيان أهالي طرابلس إلى اتخاذ عدة إجراءات منها تحديد أماكن التمركز النهاري والليلي، ورصد نوع الأسلحة، وأماكن الآليات، إلى جانب توزيع المهام، وطريقة قفل الطرق والمحاصرة والقبض، الحرص والحذر ومراعاة السرّية التامة من أجل سلامتكم.