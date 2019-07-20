المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بالرباط تفتتح ملتقاها بإسطنبول.. بحضور خبراء من 60 دولة

افتتحت، اليوم السبت، بإسطنبول التركية، الدورة الاولى لملتقى دولي حول التحكيم، الذي تنظمه المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بالرباط.

ويشارك في المؤتمر خبراء ومحكمون دوليون ومحامون من 60 دولة عربية وأجنبية، يناقشوا على مدى يومين، الاشكاليات المرتبطة بالتحكيم الدولي، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة عن مؤسسات التحكيم الدولية من طرف الدول والمؤسسات العمومية التي صدرت في حقها هذه الأحكام.

ويناقش الملتقى أيضا، الاشكاليات المرتبطة بالتحكيم الإلكتروني، ويسلط الضوء على الآليات الجديدة لتنفيذ المقررات التحكيمية الصادرة عن المراكز الدولية المتخصصة في التحكيم الالكتروني، وخاصة ما يتعلق بمنازعات التجارة الإلكترونية.

وتعتبر المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم الرباط، التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، مؤسسة تحكيم دولية تشتغل على قضايا التحكيم والوساطة بالمغرب وباقي دول العالم وخاصة افريقيا، وتضم في عضويتها خبراء ومحكمون دوليون ومحامون مغاربة وأجانب.