الجزائر تستقبل كأسها.. شعب “الخضرا” يحتفل مع نجوم منتخبه بلقب “الكان” -صور

احتشد ملايين الجزائريين في العاصمة الجزائرية، الجزائر، اليوم السبت، احتفالا بتتويج منتخب بلادهم بكأس الأمم الإفريقية، التي احتضنتها مصر خلال الفترة الممتدة من 21 يونيو الماضي، إلى 19 يوليوز الجاري.

وجابت حافلة مكشوفة شوارع عاصمة الجزائر، وسط أجواء احتفالية كبيرة انخرط فيها كل شرائح المجتمع الجزائري، مرددين عبارات الدعم والافتخار بلاعبي “ثعالب الصحراء”، الذين كانوا عند حسن ظنهم وأهدوهم لقبا طال انتظاره.

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وكان المنتخب الجزائري، فاز أمس الجمعة على نظيره السنغالي، بهدف دون رد، في المباراة النهائية للكأس القارية، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، محققا بذلك لقبه الثاني في المسابقة، بعد الأول الذي توج به عام 1990 على أرضه، أمام المنتخب النيجيري، بهدف نظيف.