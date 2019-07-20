الصين: 15 قتيلا في انفجار كبير بمصنع للغاز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 15 شخصا، مصارعهم، يوم السبت، في انفجار هائل وقع في مصنع للغاز في وسط الصين، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وذكرت وسائل إعلام صينية، أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 15 شخصا بجروح خطيرة فيما أُصيب آخرون بجروح أقل خطورة.

ووقع الانفجار في ورشة لمصنع مجموعة "هينان كول غاز" في منطقة ييما، في مدينة سانمينشيا، على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب بكين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

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وقالت السلطات المحلية إن الانفجار طال وحدة فصل الهواء ولكن ليس منطقة خزانات الغاز، وتوقف المصنع عن العمل، وأدى الانفجار إلى تحطم الزجاج والأبواب في مبان في دائرة شعاعها ثلاثة كيلومترات.

وكتب التلفزيون الحكومي عبر حسابه في شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي، أن "بعض الأبواب الواقعة في الداخل سقطت بفعل الانفجار".

وبث التلفزيون تسجيلات فيديو يظهر فيها دخان رمادي كثيف، ونوافذ مبان مكسرة، وحطام على الأرض، بينما يبدو الناس في حال هلع وأطباء يقفون بالقرب من جرحى.