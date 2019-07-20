لماذا فضلّ دي ليخت يوفنتوس على برشلونة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن المدافع الهولندي المنضم حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي، قوله إنه "فضل الانتقال لصفوف السيدة العجوز على برشلونة، بسبب التقدير الذي شعر به من مسؤولي الأول".

وذكر دي ليخت في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": " في هولندا يعد أمرًا غريبًا ألا تختار الانتقال إلى برشلونة، لكنني سعيد بذهابي إلى يوفنتوس نظرًا للتقدير الذي أظهروه لي".

وتعرض دي ليخت لانتقادات عديدة حتى اتهم بأنه اختار يوفنتوس فقط لأسباب اقتصادية نظرًا لحصوله على راتب مرتفع.

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وفي هذا الصدد، قال ماتياس "رايولا لم يجبرني على الانضمام ليوفنتوس، هذه الأخبار تجعلني أضحك. لقد نظرت إلى الجانب الرياضي بغض النظر عن الراتب الذي ينظر إليه رايولا، لأن هذه هي وظيفته، لكن أينما وقعت، لن أشتكي من هذا".

وتابع الدولي الهولندي "بطبيعتي أنا شخص متواضع وانطوائي، أعرف مينو رايولا جيدًا وهذا يتعلق فقط بعلاقتنا وليس بما يعتقده الآخرون".

وختم دي ليخت "إن رايولا هو الأفضل في عالم الأعمال التجارية بين الوكلاء، ردود الفعل تأتي دائمًا، وكل شخص في هولندا لديه رأيه الخاص، لكنني أعرف ما فعله رايولا من أجلي، لديه رأيه ولديّ رأيي، لكن في النهاية القرار قراري".