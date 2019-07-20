عباس: القضاء يجب أن يبقى مستقلا

القدس المحتلة ـ وكالات: دافع الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس عن قرارات أعلنها قبل يومين بشأن القضاء الفلسطيني وتعرض لانتقادات واسعة. وقال عباس لدى افتتاحه اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح في مدينة رام الله إن “القضاء يجب أن يبقى مستقلاً” وذلك بعد اتهامه بالتدخل بشكل غير قانوني عبر حل مجلس القضاء الأعلى. وأضاف :”نأمل أن تثمر الاصلاحات التي تمت في القضاء ليعود إلى وضعه ومكانته المقدسة الممتازة، ليستطيع أن يقوم بواجبه على الوجه الأكمل في خدمة المواطنين كسلطة مستقلة”. وكان عباس أصدر أمس الاول قرارين لهما قوة القانون، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة إلى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام.

وبموجب ذلك كلف عباس المجلس الانتقالي الجديد بتولي مهام مجلس القضاء الأعلى قانونا وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء واعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء.

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