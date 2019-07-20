السعودية تستضيف قوات أميركية لتعزيز أمن المنطقة

الرياض ـ وكالات: ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وافق على استضافة قوات أميركية في المملكة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) الخطوة في بيان وقالت إنها سترسل قوات وموارد إلى السعودية لتقديم “رادع إضافي” في مواجهة التهديدات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع قوله إن القرار يهدف إلى “رفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها”.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه إن العملية ستشمل إرسال نحو 500 فرد من الجيش الأميركي إلى السعودية وإنها تأتي في إطار زيادة عدد القوات الأميركية في الشرق الأوسط التي أعلنها البنتاجون الشهر الماضي.

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