تواصل التدريب العسكري "القائد المتحمس 2019" بين السعودية وأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل القوات السعودية والأمريكية تنفيذ التدريب المشترك "القائد المتحمس 2019" الذي تستمر فعالياته خلال الشهر الجاري بمدينة الملك خالد العسكرية في المنطقة الشمالية.

ويأتي التمرين في إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدين، بما يؤكد قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعي مشترك لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.





واطلع قائد المنطقة الشمالية السعودية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني في جولة ميدانية على فعاليات التمرين، وحضر الندوة المصاحبة "توحيد المفاهيم لإدارة المجال الجوي".





وتوجه بعد ذلك إلى الخلايا المشاركة، ومنها خلية طائرة بدون طيار، وخلية هيئة السيطرة على التمرين، وخلايا تنفيذ التمارين، وما تتضمنه من مشبهات للتدريب والتأكد من إجراءات تنفيذ فعاليات التمرين بواسطة المشغلين من الجانبين الذين يعملون جنباً إلى جنب، لتطوير وتوحيد المفاهيم وضمان العمل المشترك.

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وأوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني أن الأنشطة التدريبية تضمنت تنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية، والتدريب على إجراءات تخطيط المدفعية، ودور منسق النيران بعملية صنع القرار العسكري في عمليات الفرقة.





وتابع: "بجانب التركيز على دور لواء المدفعية في عمليات الاستهداف واستخدام الطائرة بدون طيار، وكذلك التدريب على إجراءات تنسيق الإسناد الجوي القريب".

كما أن جميع العناصر المشاركة في التدريب من الجانبين تستمر في تنفيذ البرامج التدريبية المخطط لها، بما يسهم في دعم وتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين.



