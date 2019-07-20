بولندا تدعو إيران إلى احترام المعايير الدولية لحرية الملاحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت بولندا، السبت، إيران إلى احترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية الملاحة البحرية في الممرات الدولية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش الذي دعا طهران إلى الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو "دون أي تأخير".

وتشكل إيران خطراً على حركة الملاحة الدولية بمضيق هرمز، أهم ممر مائي في العالم، بعد اختطاف الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورهما المضيق، ليصبح ثامن اعتداء تتعرض له ناقلات النفط في هذه المنطقة منذ شهر مايو/أيار الماضي.

كما أجبرت السلطات الإيرانية ناقلة النفط الجزائرية "ميسدار" التابعة لشركة "سوناطراك"، أثناء عبورها مضيق هرمز، على التوجه للمياه الإقليمية لطهران.

والمضيق يمر عبره نحو خُمس إنتاج العالم من النفط، أي نحو 17.4 مليون برميل يومياً، في حين بلغ الاستهلاك نحو 100 مليون برميل يومياً عام 2018، وفق شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية.