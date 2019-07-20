المناطق القبلية بباكستان تشهد أول انتخابات محلية في تاريخها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت المناطق القبلية الباكستانية، السبت، أول انتخابات محلية في تاريخها، وسط إجراءات أمنية مشددة، في خطوة مفصلية لإعادة شمال غربي البلاد إلى الساحة السياسية.



وشكلت الأقاليم السبعة المحاذية للحدود مع أفغانستان محوراً للحرب الدولية ضد الإرهاب خلال السنوات الماضية، إلى أن فرضت السلطات الباكستانية، العام الماضي، سيطرتها عليها إثر إقرار تشريعي.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة الانتخابية الباكستانية سهيل خان، مشاركة أكثر من 2,8 مليون شخص لانتخاب 16 عضواً في المجلس المحلي.

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ولم يتم تسجيل أي أعمال عنف خلال عملية التصويت حتى إغلاق مراكز الاقتراع، مساء السبت.

يشار إلى أن الأقاليم القبلية السبعة تشمل: باجور وخيبر وكرم ومهمند ووزيرستان الشمالية وأوركزاي ووزيرستان الجنوبية، وتضم نحو 5 ملايين شخص غالبيتهم من عرق البشتون، كان اقتراعهم يقتصر على انتخاب ممثليهم للجمعية العامة في إسلام آباد.

الانتخابات المحلية في الأقاليم القبلية الباكستانية، خاضها مرشحون من مختلف الأحزاب بينهم امرأتان، في مشهد نادر.