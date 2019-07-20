جرائم قطر وإيران وفضائح أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 20 من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز جرائم قطر؛ ففي الأسبوع الماضي فضحت 4 جرائم حول العالم إرهاب "الحمدين"، داود أوغلو يفضح أردوغان: طلبوا مني تمثيل دور رئيس وزراء، المعارضة الإيرانية تحتشد في ستوكهولم للتنديد بقمع نظام خامنئي، اجتماع البحرين.. نحو تحالف دولي ضد إرهاب إيران، "التصفية الجسدية" سلاح الحوثي للتخلص من حلفائه، رجوي تدعو المجتمع الدولي لرد قاطع على ابتزاز نظام طهران، أردوغان يستعد للتضحية بصهره ووزير داخليته في تعديل وزاري، العراق يطلق المرحلة الثانية لعملية "إرادة النصر" ضد داعش، قوات المنطقة الغربية الليبية تتأهب لدخول العاصمة طرابلس، بريطانيا تتعهد بحماية ناقلاتها من تهديد إيران وتتوعدها برد قوي.

وفي الاقتصاد تطالعون: صفقة غاز قطر المشبوهة تزج برئيس وزراء باكستان الأسبق للسجن، "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لـ14 مصرفا تركيا، ناقلات بضائع إيرانية تفشل في العودة من البرازيل بسبب العقوبات، مبيعات عقارات الكويت تقفز 11% في نصف عام.. والحصيلة 6 مليارات دولار، النفط يعزز علاقات التعاون بين الإمارات والصين.

Advertisements

وإلى الملاعب تجدون: زيدان يواصل تحفظه بشأن بيل.. ويبشر هازارد بمستقبل مشرق.

وفي الفن تقرأون: أفضل 6 أفلام صينية في 2019.. أحدها حصد 2 مليار دولار.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة المسائية التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم السبت 20 يوليو/تموز 2019.

للاطلاع اضغط هنا.