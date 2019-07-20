وزير يمني: إرهاب إيران تجاوز الخطوط الحمراء

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، السبت، إن إرهاب النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف الإرياني في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" أن نظام طهران يسعى لزعزعة الأمن عبر استهدافه السفن التجارية واختطافها، وتشكيل مليشيات طائفية لإدارة حروب بالوكالة وتزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأشار إلى أن "اليمن عانى لسنوات من التدخلات والسياسات الإيرانية الخبيثة، وحذر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في عام 2013 بوضوح من الدور الإيراني المزعزع لأمن واستقرار البلاد والمنطقة ومساعيه لتصدير الثورة الخمينية، وها هو العالم بما فيه الدول الكبرى يكتوي بنيران وإرهاب هذا النظام المارق".

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي بموقف حازم إزاء ممارسات النظام الإيراني ونزع مخالبه في المنطقة ابتداء من المليشيا الحوثية ودعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية وإسقاط الانقلاب، والعمل الجاد لوقف حالة العبث والفوضى والتهديد الخطير للممرات الدولية وحركة التجارة العالمية، والذي يمس مصالح العالم برمته.

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وجاءت تغريدات وزير الإعلام اليمني، بعد يوم من إعلان الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، اختطاف ناقلتي نفط إحداهما بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورهما مضيق هرمز.





ويأتي التهديد الإيراني الجديد بعد يوم من اعتراف مليشيا الحرس الثوري الإرهابية باختطافها ناقلة نفط أجنبية لدى مرورها في مضيق هرمز قبالة جزيرة لارك الواقعة في مياه الخليج العربي.



زعم الحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية قبل 3 أشهر، أن الناقلة الأجنبية (لم تشر إلى الدولة التابعة لها) تم توقيفها، الأحد الماضي، بواسطة قوارب عسكرية تابعة للمنطقة البحرية الأولى الخاضعة لها، بدعوى تهريبها كميات كبيرة من الوقود.

وأوضح بيان للمليشيا، الخميس، أن عناصر القوة البحرية اعتقلت طاقم الناقلة الأجنبية المكون من 12 شخصاً، في حين زعمت أن كمية الوقود المهربة على متنها تجاوزت مليوني لتر، حسب التلفزيون الإيراني.

ودأبت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة في المنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث، خلال الأشهر القليلة الماضية.