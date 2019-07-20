مقتل 12 حوثيا بغارات للتحالف العربي في صعدة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل 12 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في محافظة صعدة شمالي البلاد.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في معاقلهم الرئيسية بصعدة.
واستهدفت الغارات مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محيط مركز مديرية "باقم" شمالي صعدة.
وأسفرت الغارات عن مقتل 12 عنصراً حوثياً كانوا في طريقهم إلى مواقع الانقلابيين، فضلاً عن إصابة آخرين، وفقاً للمصدر.
وفجر السبت، شنت مقاتلات التحالف العربي عملية نوعية استهدفت معسكرات ومواقع دفاع جوي لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء.
وأكد التحالف العربي أنه سيواصل ضرباته النوعية من أجل تحييد الإرهاب الحوثي الذي يستهدف المرافق المدنية السعودية والمناطق المأهولة بالسكان، بطائرات مسيرة إيرانية الصنع.
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