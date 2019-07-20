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الان تتابع مصر تنفي صدور قرار من النقل أو الخارجية البريطانيتين بتعليق الرحلات للقاهرة والان مع التفاصيل
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أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية بيانا، منذ قليل، يوضح حقيقة ما تم تداوله اليوم ببعض المواقع الإخبارية الأجنبية بشأن توقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى مطار القاهرة الدولى لمدة سبعة أيام.
وكشفت الوزارة في بيان لها أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية بجمهورية مصر العربية حيث أكدت أن هذا القرار ليس صادرًا عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية وجارى تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة. ومن جانبها قامت وزارة الطيران المدنى بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة الى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز البوينج 787 (دريملاينر ) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءً من غدًا إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة.
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