بومبيو لنظيره التركي: خيبتم أملنا

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، عن خيبة أمل واشنطن “فيما يتعلق بشراء أنقرة لأنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات إس 400”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان مكتوب عقب اتصال هاتفي جمع الوزيرين: “أكد بومبيو مجددا التزام الولايات المتحدة بمعالجة المشاكل الأمنية التركية على حدودها مع سوريا، وكذلك التزام الحكومة الأمريكية بحماية الشركاء المحليين الذين يعملون مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش)”.

ووفقا للمكتب الصحفي التابع لوزارة الخارجية التركية، فقد ناقش وزيرا خارجية تركيا والولايات المتحدة المشاكل المرتبطة بـ”إس 400 والمقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس (إف 35) والوضع في مدينتي منبج وإدلب السوريتين، وكذلك إنشاء منطقة أمنية في سوريا”.