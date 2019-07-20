قطر تسحب استثماراتها من تركيا.. وأردوغان في مرمى الجزيرة

رجح متابعون أن تكون الزيارة الأخيرة التى أجراها أمير قطر تميم بن حمد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد انعكست على العلاقات القائمة بين قطر وتركيا، خاصة أن أمير قطر لم يتوسط خلال تلك الزيارة لحل الأزمة التركية الأمريكية الأخيرة.

وتزامنا مع تلك الزيارة، شنت فضائية الجزيرة القطرية هجوما مفاجئا على حليف قطر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تزامنا مع زيارة تميم بن حمد لأمريكا .

إلى جانب ذلك، بدأت الاستثمارات القطرية تهرب من تركيا، خاصة مع استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة التى تشهدها تركيا منذ شهور ، وذكرت مواقع وحسابات تركية معارضة أن رجال الأعمال القطريين هربوا خلال الأيام الماضية من تركيا وتركوا أنقرة تلقى مصيرها مع أزمتها الاقتصادية.