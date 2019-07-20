واشنطن تدعو السفن العابرة لمضيق هرمز إلى توخي الحذر

أطلقت الإدارة البحرية بوزارة النقل الأمريكية تحذيرا بحريا للسفن العابرة لمضيق هرمز والخليج على خلفية حادث ناقلتي نفط، احتجز الحرس الثوري الإيراني إحداهما الجمعة.
وذكرت الإدارة البحرية في البيان نشر على موقعها الإلكتروني السبت أنها تأكدت من أن "سفينتين تحملان علم بريطانيا وليبيريا تعرضتا للمضايقة وربما احتجازهما من قبل عسكريين إيرانيين في المواقع المبلغ عنها".
ودعت الإدارة البحرية السفن إلى توخي الحذر عند عبور هذه المنطقة.
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