3 مواطنين روس على متن ناقلة النفط المحتجزة لدى إيران

أبلغت الشركة المشغلة لناقلة النفط التي احتجزتها إيران في مضيق هرمز، السبت، السفارة الروسية في طهران أن 3 روس كانوا على متن الناقلة.

وذكر الملحق الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية بطهران، أندريه جانينكو: "تواصلت معنا الشركة المشغلة للناقلة وأكدت لنا أن 3 روس على متن الناقلة المحتجزة"، بيد أنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، مؤكدا أن سفارة بلاده تعمل على توضيح جميع ملابسات الواقعة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت بريطانيا أعربت، السبت، عن خيبة أمل كبيرة إزاء احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم المملكة المتحدة في مضيق هرمز.

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وأصبحت إيران خطراً على حركة الملاحة الدولية بمضيق هرمز، أهم ممر مائي في العالم، بعد اختطاف الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورهما المضيق، ليصبح ثامن اعتداء تتعرض له ناقلات النفط في هذه المنطقة منذ شهر مايو/أيار الماضي.

ويمر عبر الممر المائي نحو خُمس إنتاج العالم من النفط، أي نحو 17.4 مليون برميل يومياً، في حين بلغ الاستهلاك نحو 100 مليون برميل يومياً عام 2018، وفق شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أجبرت السلطات الإيرانية ناقلة النفط الجزائرية "ميسدار" التابعة لشركة "سوناطراك"، أثناء عبورها مضيق هرمز، على التوجه للمياه الإقليمية الإيرانية.