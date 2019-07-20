عائلة الرويعي البحرينية تدين افتراءات وأكاذيب "الجزيرة" القطرية

أكدت عائلة الرويعي ولاءها المطلق ووقوفها خلف قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفه عاهل البلاد، ضد كل المحاولات المغرضة التي تتبناها قطر لاستهداف مملكة البحرين والاضرار بالمكتسبات الوطنية.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أدانت عائلة الرويعي في بيان لها ما بثته قناة الجزيرة القطرية من افتراءات وأكاذيب واستهدافها المتواصل لمملكة البحرين.

وأكدت أن هذه المحاولات الخائبة لن تزيد أبناء البحرين إلا قوةً وتصميماً للمضي قدماً بمسيرة الخير والنماء لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.