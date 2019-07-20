واشنطن: لن نسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج

قال مساعد وزير الدفاع الأميركي، إن واشنطن قلقة من مخاطر سوء تقدير الجانب الإيراني في مياه الخليج.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم السبت، تموز 20، 2019: ندرس تأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج.

وتابع المسئول الأمريكي: لن نسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج.

واحتجزت إيران عددا من ناقلات النفط في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية.