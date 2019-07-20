ليبيا.. قوات المنطقة الغربية تتأهب لدخول العاصمة طرابلس

أكد مصدر داخل غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية ‏انتهاء استعدادات جميع الكتائب والقوات لاقتحام محاور القتال ودخول العاصمة طرابلس.

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن المصدر أن اللواء عبدالسلام الحاسي قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية أبلغ القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بانتهاء استعدادات وأن القوات تنتظر أوامر الاقتحام والتنسيق لإنهاء العملية في أي لحظة.

ميدانيا، أعلن اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي أن سلاح الجو الليبي استهدف صباح اليوم السبت عددا من الآليات وعناصر المليشيات بالقرب من كوبري السواني؛ ما أسفر عن مقتل العديد من عناصر المليشيات بحسب تقرير سرية الاستطلاع.

وأضاف اللواء 73 مشاة، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أنه تم استهداف مرصد تابع للمليشيات في مقابل مفرق الرملة بطريق المطار كوبري السواني جنوبي العاصمة بصواريخ الكورنيت.

وشهدت منطقة الأحياء البرية مناوشات عدة بالساعات الأولى صباح اليوم السبت إلا أن الأمور عادت للهدوء كما كانت، بحسب اللواء 73 مشاة.