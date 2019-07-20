ناقلة نفط إيرانية تبحر عائدة إلى طهران بعد إصلاحها في السعودية

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن السلطات السعودية أفرجت عن ناقلة النفط ”هابينس 1″، التي توقفت منذ مايو الماضي في ميناء مدينة جدة.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم السبت، أن سفينة إيرانية كانت قد لجأت إلى ميناء جدة السعودي بسبب مشكلات فنية في مايو/ أيار ”أبحرت عائدة إلى إيران“.

وفي مايو /آيار الماضي، تعرضت ناقلة نفط إيرانية اسمها ”هابينيس 1“ في البحر الأحمر، وعلى طريق قناة السويس إلى عطل تقني وطلبت مساعدة رسمية من السعودية.

وذكرت وكالة مهر للأنباء، في أوائل يوليو/ تموز، أن المسؤولين السعوديين يرفضون مغادرة السفينة (هابينيس 1) الميناء بسبب خلاف بشأن سداد تكاليف الإصلاح.