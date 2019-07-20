عملية كبيرة لقوات الجيش العراقي تستهدف فلول داعش شمال بغداد

أطلقت السلطات العراقية، اليوم السبت، تموز 20، 2019، المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر" لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، في 7 يوليو/تموز الجاري، انطلاق عملية "إرادة النصر" في ثلاث محافظات، مبينة أن العملية تمتد إلى الحدود الدولية مع سوريا.

وأشرف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ميدانيا على إطلاق المرحلة الثانية من العملية، حيث تفقد القوات المشاركة ومقرات الوحدات العسكرية في منطقتي الطارمية والمشاهدة.

والتقى عبدالمهدي القادة والآمرين واستمع إلى شرح مفصل عن الخطط والإجراءات والتشكيلات المشاركة في هذه العملية التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومنع فلول عصابة داعش من التسلل إليها أو اتخاذها ممرات لتنفيذ عمليات إرهابية.

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كما وجه القوات كافة بأداء واجبها بمهنية عالية وبإسناد وتعاون كاملين من المواطنين وأبناء العشائر والوجهاء وأهالي المناطق التي تشملها العملية العسكرية.

وقال عبدالمهدي إن "وحدة شعبنا وتعاونه مع قواتنا المسلحة كفيلان بتوفير الأمن والاستقرار لتقديم الخدمات للمواطنين".

وأضاف: "الأمن والخدمات كل واحد لا يمكن تجزئتهما، لهذان حث الدوائر الخدمية والإدارية والقضائية والجهد الهندسي على مضاعفة جهودهم لخدمة المواطنين الذين عانوا كثيرا من الإهمال والإرهاب".

ورافق عبدالمهدي، في جولته الميدانية، وزيرا الدفاع والداخلية وعدد من القادة العسكريين في قيادة عمليات بغداد والعمليات المشتركة والشرطة الاتحادية والرد السريع والقوات الجوية والنهرية.