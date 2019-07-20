إيران تعترض ناقلة نفط عربية جديدة في مضيق هرموز

أفادت وكالة الانباء الجزائرية مساء اليوم السبت عن قيام السلطات الايرانية باجبار ناقلة نفط جزائرية، ميسدار، على تغيير مسارها أثناء عبورها في مضيق هرموز.

وذكرت الوكالة أن خفر السواحل الإيراني أرغم الناقلة "مصدر" التي تبلغ طاقتها مليوني برميل، على تغيير مسارها للدخول بها إلى المياه الإقليمية، أمس الجمعة.

وأوضحت أن السفينة كانت متجهة إلى مصفاة رأس تنورة الواقعة بالسعودية لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC).

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وأصبحت إيران خطراً على حركة الملاحة الدولية بمضيق هرمز، أهم ممر مائي في العالم، بعد اختطاف الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورهما المضيق، ليصبح ثامن اعتداء تتعرض له ناقلات النفط في هذه المنطقة منذ شهر مايو/أيار الماضي.

وعبر المضيق تصدر السعودية 88% من إنتاجها النفطي، والعراق 98%، والإمارات 99%، علاوة على صادرات الكويت والبحرين، وجميعها دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

يمر عبر الممر المائي نحو خُمس إنتاج العالم من النفط، أي نحو 17.4 مليون برميل يومياً، في حين بلغ الاستهلاك نحو 100 مليون برميل يومياً عام 2018، وفق شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية.