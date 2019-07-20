مريم رجوي: يتعين على أوروبا الاعتراف بحق شعب إيران بالمقاومة للإطاحة بالملالي

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوى، إنه " يتعين على بلدان الشمال الأوروبي وأوروبا والعالم بأسره الاعتراف بحق شعب إيران في المقاومة من أجل الإطاحة بنظام الملالي وإقامة الديمقراطية وسلطة جمهور الشعب".

ودعت رجوي في تصريحات لها - رصدها "الخليج 365" - "حكومات السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا للضغط على النظام الإيراني لفتح السجون وقبول هيأة تحقيق دولية".

وقالت "يتوقع شعب إيران أن يفهم الأوروبيون، الذين عانوا في القرن الماضي من الألم والمعاناة الناجمة عن سلطة الفاشية الهتلرية، معاناة الشعب الإيراني اليوم. يجب على أوروبا أن تتواكب مع مطالب الشعب الإيراني".

ومضت "أحيّي غونار سونس توبا بطل المقاومة النرويجية. نحن دومًا نضع في الاعتبار هذه التوصية اللامعة لغونار بأنه «يجب علينا النضال والنضال إلى الأبد». يجب أن لا نسمح أن تصبح فضيلة المقاومة من أجل الحرية والتي خلقها أبطال مثله ضحية المصالح التجارية".

وذكرت أن "الضمائر الحية في جميع أنحاء أوروبا والدول الاسكندينافية وفي التصدي للفاشية الدينية تستذكر بالتجربة المريرة التي مرت بها بسبب سياسة الاسترضاء مع الفاشية والغزاة النازيين".

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وشددت على أن "سراب التحول والوهم بالإصلاح والاعتدال في هذا النظام والحوار البنّاء والنقدي معه لن يخدع أحدًا بعد الآن. لقد كشفت وأثبتت المقاومة الإيرانية بدفع ثمن باهظ، بطلان وخرافة هذه الأشياء".

ومضت "لقد ولّى عهد المهادنة والاسترضاء حيال النظام الفاشي الحاكم في إيران. لم يعد يمكن تجاهل جرائم نظام الملالي عدو الشعب الإيراني مهما كانت ذريعته

إنكم وبإظهار عزمكم وإرادتكم الباهرة، وعرض أبعاد وديناميكة حركة تمتد من معاقل الانتفاضة في جميع مدن إيران وإلى التجمعات والمظاهرات الكبيرة في مختلف مدن العالم، تبدون إرادة الشعب الإيراني في إسقاط دكتاتورية الملالي".

واستطردت "أتقدم بخالص الشكر والامتنان لنواب البرلمانات والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق النساء الذين انضموا إليكم لدعم تحقيق الحرية والديمقراطية في إيران ومن أجل إيران حرة".

واختتمت "يا أنصار المقاومة وأيها الإيرانيون الذين نهضتم من أجل إنقاذ شعبكم من الكبت والتنكيل والفقر والظلم، أحيّيكم جميعًا".