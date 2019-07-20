بريطانيا تتوعد ايران بالرد على خلفية احتجازها سفينة بريطانية

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم السبت، إنه يخشى أن تكون إيران سلكت ”طريقًا خطيرًا“ بعد احتجازها ناقلة ترفع علم بريطانيا.

وذكر هنت أن تحرك الأمس في الخليج يبعث بإشارات مقلقة بأن إيران ربما تختار طريقًا خطيرًا من سلوك غير قانوني ومزعزع للاستقرار، بعد الاحتجاز المشروع لنفط متجه إلى سوريا في جبل طارق“.

وأضاف: ”كما قلت أمس، سيكون ردنا مدروسًا لكن قويًا، نحاول التوصل إلى طريقة لحل مسألة الناقلة جريس 1، لكننا سنضمن سلامة شحننا“.

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ونصحت المملكة المتحدة السفن البريطانية بالبقاء ”خارج منطقة“ مضيق هرمز ”لفترة مؤقتة“؛ بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وقالت ناطقة باسم الحكومة البريطانية، في بيان صدر بعد اجتماع ليلي للجنة الطوارئ في الحكومة البريطانية لمناقشة الأزمة، ”ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديًا واضحًا للملاحة الدولية“. وأضافت المتحدثة: ”نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة مؤقتة“.

وأكدت أن اجتماعات إضافية ستعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع، و“سنبقى على اتصال وثيق مع شركائنا الدوليين“.