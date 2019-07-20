الفاشر يرحب باتفاق العسكري وقوى إعلان الحرية

رحب المدير التنفيذي لمحلية الفاشر عبدالرحيم محمد أحمداي بالاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية والذى تم التوقيع عليه مؤخراً بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي اعلان الحرية والتغيير وأشار الي ان الاتفاق خطوة مهمة للوصول للاتفاق النهائي الذي يلبي تطلعات وامال الشعب السوداني . وقال خلال مخاطبته اليوم بحي النخيل انطلاقة تكوين لجان الأحياء بمدينة الفاشر بحضور مواطني الحي إن تكوين لجان الأحياء يجئ تنفيذاً لموجهات المجلس العسكري الانتقالي في وقت سابق وذلك لتفعيل الدور الشعبي بإعتباره حلقة الوصل بين المواطنين والأجهزة لمعالجة العديد من القضايا التي تتعلق بمعاش الناس، وتوفير الخدمات فضلاً عن توصيل صوت المواطن خاصة في ظل هذه المرحلة المفصلية الدقيقة التي تمر بها البلاد.

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