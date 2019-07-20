صحيفة: النظام الإيراني المأزوم لم ولن يتوقف عن مواصلة السياسات الخطيرة

قالت صحيفة خليجية، "بكل وقاحة أعلنت إيران عبر مليشيات ما يسمى “الحرس الثوري” اختطاف ناقلة نفط من مياه الخليج العربي".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "رغم التحذيرات الدولية من تداعيات التعرض للملاحة أو تهديد أمن وسلامة السفن التي تبحر في أحد أهم البحار والممرات المائية التي تعتبر من صلب الأمن الاستراتيجي العالمي وتتعلق فيه مصالح دول كبرى".

ومضت "لكن النظام الإيراني المأزوم في غياب موقف عالمي لم ولن يتوقف عن مواصلة ذات السياسات الخطيرة التي تستهدف أمن وسلامة ومصالح دول المنطقة والعالم كنوع من الابتزاز السياسي الذي يقوم به في محاولة للخروج من أزمته المستفحلة، والتي يحاول بشتى الطرق الخروج منها سواء عبر القرصنة في مياه الخليج العربي، أو بمواصلة تدخلاته وانتهاكه لسيادات الدول بما في ذلك دعم المليشيات الإرهابية والانقلابية ومدها بالسلاح لتواصل ما تقوم به.

المضائق البحرية وتأمينها وحمايتها تعتبر مسؤولية عالمية بموجب القانون الدولي ذاته".

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وتابعت "وبالتالي على جميع الدول أن تقوم بدورها كما يجب وعدم تركها رهينة لأي تهديدات كانت سواء من قبل قراصنة أم من قبل أنظمة تنتهج “إرهاب الدول”، وخلال فترة سابقة كان للعالم موقف رادع من القراصنة الذين عانت منهم المياه الدولية جراء منفلتين يتخذون من الصومال مقراً، واليوم تبدو الأمور أخطر مع تهديد الملاحة والناقلات بشكل علني والقيام بعمليات تتم أمام مرأى ومسمع العالم برمته".

وبينت أن "التعديات والمخاطر تتم مواجهتها بدعوات ومباحثات دولية غايتها الأساسية تأمين الملاحة وعدم جعلها عرضة لجنون أنظمة أو سياسات لا تتطابق مطلقاً مع التوجه الدولي والقوانين ذات الصلة، ومن هنا تتعالي الأصوات الداعية للتعاون الدولي للتعامل الأفضل مع التهديدات التي تطال الجميع، لأن سلامة المصالح الاستراتيجية وتأمين إمدادات الطاقة كما يجب، أمر أساسي للاستقرار العالمي برمته ولحماية المصالح الدولية للكثير من الدول، ومن هنا فلا يجوز تحت أي ظرف كان ترك هذا رهناً لمزاجية عبث وسياسات أنظمة مأزومة تبحث عن أي طريق لتحقيق أهداف وإيجاد ثغرات للتقليل من كل ما تعانيه جراء العقوبات المفروضة عليها".

وأشارت إلى أن "الخليج العربي ومضائق المنطقة والبحر الأحمر تعتبر عملياً أهم الممرات البحرية حول العالم وهي التي يمر عبرها أكثر من 75 % من نفط الخليج الذي تقوم فيه السعودية والإمارات والكويت بتأمين أغلب احتياجات سوق الطاقة العالمي كما تعمل على تأمين إمدادات منتظمة وفق الحاجات التامة، وبالتالي فإن العالم برمته يدرك تماماً أهمية الممرات والبحار في المنطقة وما تعنيه سلامتها وحمايتها من التعديات والقرصنة فيها".