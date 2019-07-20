خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان رئيس الوزراء الياباني في ضحايا حريق مدينة كيودو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود برقية عزاء ومواساة، لدولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان : " علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك دولتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا ترو أي مكروه".

وقال ولي العهد: " بلغني نبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".