كتب محمد بشاري
أعلنت الخطوط الجوية البريطانية،اليوم السبت، تعليق رحلاتها إلى القاهرة، لمدة 7 أيام "كإجراء احترازي".
وذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن مسافرين على متن رحلة تابعة للخطوط البريطانية من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهرة، أُبلغوا بشكل مفاجئ أن رحلتهم أُلغيت.
وتم تسليم المسافرين بيانا من الشركة جاء فيه: "نأسف لإبلاغكم بان رحلتكم من هيثرو في لندن إلى القاهرة تم إلغاؤها".
وأضاف البيان: "نراجع باستمرار إجراءاتنا الأمنية في كل المطارات (التي نتعامل معها) حول العالم، وقد علقنا رحلاتنا إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء احترازي، يسمح لنا بتقييم الوضع أكثر".
ومن جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى إن الوضع الأمني في مصر أفضل من لندن، مضيفا:" بلدي آمنة أكثر من إنجلترا".
وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" مترو الأنفاق في لندن شهد ترسيب غاز وتسبب في اختناق مرتادي المترو".وتابع:" هناك تنظيمات إرهابية وجماعات التطرف في بريطانيا عاصمة الضباب، وبريطانيا تأوى العناصر الإرهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط البريطانية تعلق رحلاتها إلى مصر لمدة أسبوع...وأحمد موسى يرد: بلدي آمنة أكثر من إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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