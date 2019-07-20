بستاني: نعمل على تنفيذ كافة بنود خطة الكهرباء

أكّدت وزير الطاقة والمياه ندى بستاني "أننا نعمل مع فريق العمل وادارة مؤسسة كهرباء لبنان على تنفيذ كافة بنود خطة الكهرباء اهمّها بند معامل الانتاج الذي أصبح بمراحله الأخيرة من تحضير دفاتر الشروط لإنشاء المعامل الجديدة في سلعاتا والزهراني، وسوف نطلق قريباً المناقصة".
ولفتت البستاني، خلال عشاء هيئة كهرباء قاديشا في التيار الوطني الحر، الى "أننا نعمل على خطة لقاديشا تؤدي الى زيادة الانتاج في المعامل وتفعّل عمل الجباية والواردات وتخفّض الهدر الفني وغير الفني من دون ان ننسى سعينا الى تطوير الادارة والمعلوماتية لكي تقدم الشركة أفضل خدمة للمواطن".
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