الداخلية العراقية تكتشف عشرات الوثائق الدراسية المزورة لمنتسبيها

كشف قسم إدارة قضايا النزاهة التابع لمكتب المفتش العام في ​وزارة الداخلية العراقية​ عن وجود أكثر من 3 آلاف وثيقة دراسية لضباط وموظفين ومنتسبين يعملون في دوائر ومفاصل الوزارة المختلفة، ظهر منها 265 وثيقة غير صحيحة ومزورة، وهو ما يشكل نسبة 10 بالمئة من الوثائق المدققة مع المؤسسات العلمية ذات العلاقة خلال شهر حزيران الماضي. وقام المكتب بتأشير المخالفات ومخاطبة الدوائر التي ينتسب لها أصحاب تلك الوثائق بغية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

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