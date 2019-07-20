نقل أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية جرى إجلاؤه قبالة اليمن إلى سلطنة عمان

ذكرت وكالة الأنباء ​السعودية​ بأنه "تم نقل أحد أفراد طاقم ​سفينة​ ​إيران​ية جرى إجلاؤه قبالة ​اليمن​ إلى ​سلطنة عمان​ بعد تحسن حالته الصحية وذلك بعد تلقي المملكة طلبًا من إيران عبر ​السفارة السويسرية​ في ​الرياض​".

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