نائب عراقي: أخي لا يملك دولارا واحدا خارج البلاد وواشنطن شملته بعقوباتها

أكد ممثل المكون الشبكي (إحدى الأقليات) في ​مجلس النواب العراقي​ حنين قدو أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ تقول إنها ستصادر أموال الشخصيات العراقية المفروض عليها عقوبات اقتصادية، وأخي وعد قدو آمر لواء 30 في ​الحشد الشعبي​، لا يملك فلسا أو دولارا في أي مكان من ​العالم​".

ولفت قدو إلى أن "​أميركا​ اتهمته بالتجاوز على حقوق الإنسان، ولا نعرف ما هو ذلك التجاوز، فهل البحث عن الاستقرار في مناطق سهل ​نينوى​ هو انتهاك ل​حقوق الانسان​، وهل إقامة السيطرات للتدقيق في ​الجماعات الإرهابية​ يعتبر انتهاكا وتجاوزا على حقوق الإنسان، التي قد تدخل إلى مناطق سهل نينوى وتعمل على تدمير الاستقرار".

يذكر أن شملت قائمة ​العقوبات الأميركية​ الأخيرة أربع شخصيات عراقية، وهم ريان الكلداني قائد فصيل "بابليون" التابع للحشد الشعبي، ووعد قدّو زعيم فصيل "الشبك" في سهل نينوى، و​نوفل العاكوب​ ​محافظ​ نينوى السابق، بالإضافة إلى أحمد الجبوري رئيس تحالف "المحور" ومحافظ ​صلاح الدين​ سابقا.