السلطات الأميركية تطلق تحذيرا للسفن التي تعبر مضيق هرمز

أصدرت الإدارة البحرية بوزارة النقل الأميركية تحذيرا بحريا للسفن العابرة ل​مضيق هرمز​ و​الخليج​ على خلفية حادث ناقلتي نفط، احتجز ​الحرس الثوري الإيراني​ إحداهما أمس الجمعة.

ولفتت الإدارة البحرية، في بيان، إلى أنها تأكدت من أن "سفينتين تحملان علم ​بريطانيا​ و​ليبيريا​ تعرضتا للمضايقة وربما احتجازهما من قبل عسكريين إيرانيين في المواقع المبلغ عنها".

ودعت ​السفن​ إلى توخي الحذر عند عبور هذه المنطقة.