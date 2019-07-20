السلطات الأميركية تطلق تحذيرا للسفن التي تعبر مضيق هرمز

أصدرت الإدارة البحرية بوزارة النقل الأميركية تحذيرا بحريا للسفن العابرة لمضيق هرمز والخليج على خلفية حادث ناقلتي نفط، احتجز الحرس الثوري الإيراني إحداهما أمس الجمعة.
ولفتت الإدارة البحرية، في بيان، إلى أنها تأكدت من أن "سفينتين تحملان علم بريطانيا وليبيريا تعرضتا للمضايقة وربما احتجازهما من قبل عسكريين إيرانيين في المواقع المبلغ عنها".
ودعت السفن إلى توخي الحذر عند عبور هذه المنطقة.
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