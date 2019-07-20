سلطات الهند تشترط شراء مقاتلات الجيل الخامس من روسيا بجاهزيتها التامة

لفتت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية إلى أن قائد سلاح الجو ​الهند​ي المارشال بيرندر سينغ دخانوا أعلن عن أن ​نيودلهي​ تشترط شراء مقاتلات "سو-57" الروسية للجيل الخامس بظهور عدد كبير منها في ​الجيش الروسي​ وبعد أن يقدمها الجانب الروسي للهند لتقييم مواصفاتها.

وأعرب المارشال كذلك، بحسب الصحيفة، عن موافقته على برنامج تحديث مقاتلات "ميغ-21" و"ميغ – 27 " وميغ- 29" المتوفرة حاليا في سلاح الجو الهندي.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن 5 دول أدرجت على قائمة البلدان التي يحتمل أن تشتري مقاتلات "سو-57" الروسية للجيل الخامس ومن بينها ​الصين​ والهند و​الجزائر​ و​فيتنام​ و​تركيا​.

أما الهند فتعتبر بلدا رائدا في استيراد المقاتلات السوفيتية والروسية منذ ستينات القرن الماضي. وتشكل تلك المقاتلات أساسا لسلاح الجو الهندي.

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يذكر أن ​القيادة​ العسكرية الروسية أعلنت عن أن 3 أفواج جوية ستتسلم بحلول عام 2028 مقاتلات "سو- 57".

ويفترض أن يتم تزويدها بمحرك جديد وأحدث الأسلحة، مع العلم أن المقاتلات التي أنتجتها ​الصناعة​ الروسية حاليا تتزود بمحركات مقاتلات "سو-35".

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن الصناعة الحربية الروسية ستبدأ العام المقبل في إنتاج جزء من تلك الأسلحة على دفعات.