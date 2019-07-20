ترامب: ماي أدت عملا سيئا لكن جونسون سيصلح ذلك

وجه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ انتقادات لرئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها ​تيريزا ماي​، وأبدى دعمه ل​بوريس جونسون​، أحد المرشحين لخلافتها"، موضحًا أن "ماي أدت عملا سيئا. ويعجبني بوريس.. أعتقد أنه سيصلح ذلك، والكثيرون يعتقدون أن جونسون هو شاب من نوع آخر".

وقارن ترامب نفسه بجونسون، مشددًا على أنه "ستكون هناك علاقات رائعة بيننا"، مؤكدًا أنه أجرى اتصالا بجونسون قبل يوم من ذلك.

وجاء ذلك على خلفية الفضيحة الدبلوماسية التي نشبت إثر نشر صحيفة "​ديلي ميل​" مراسلات سرية لسفير لندن لدى ​واشنطن​، كيم داروك، حيث ندد بترامب وفريقه.

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وأبدت كل من تيريزا ماي، ووزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​، الذي ينافس جونسون في السباق على كرسي رئيس الوزراء، دعمهما للسفير، فيما اتخذ جونسون موقفا أكثر تحفظا، ويرى منتقدوه أن هذا الأمر دفع السفير إلى ترك منصبه.

وعلى خلفية هذه الفضيحة، هاجم ترامب ماي، منددا بعدم إصغائها إلى نصائحه بشأن كيفية قيادة عملية خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​، وأبدى سعادته إزاء تركها منصبها.

وسبق أن تعرض ترامب قبيل زيارة دولة قام بها إلى ​المملكة المتحدة​ في حزيران الماضي لاتهامات بالتدخل في شؤون بريطانيا، إذ أعرب بوضوح عن دعمه لتولي جونسون منصب رئيس الوزراء.