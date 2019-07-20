طيران التحالف يقتل 3 مسلحين بضربة جوية في كركوك بالعراق

وجه طيران ​التحالف الدولي​ ضربة لأحد أوكار الإرهابيين في وادي "الكرحة" بمحافظة ​كركوك​، أدت إلى مقتل 3 من المسلحين كانوا داخل الوكر. وأشارت "خلية الإعلام الأمني" إلى أن "العملية جاءت استنادا لمعلومات دقيقة من مديرية استخبارات ​الشرطة​ الاتحادية العراقية". من جهة أخرى عثرت قوة من الشرطة الاتحادية و​القوات​ المتعاونة معها في "وادي أبو خناجر" في كركوك على أسلحة مختلفة وأعتدة وعبوات معدة للتفجير.

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