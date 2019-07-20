بالصور.. استقبال خاص لشيخ الأزهر بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

وصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، القاهرة، مساء السبت، بعد رحلة علاجية بناءً على نصيحة الأطباء، استغرقت أكثر من أسبوعين.

واستقبل الإمام الأكبر، في مطار القاهرة، وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، ضم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونوابه للتعليم والطلاب والبنات والدراسات العليا ووجه بحري، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد، والدكتور إسماعيل الحداد، أمين عام المجلس الأعلى للأزهر، ومؤمن متولي، أمين عام الجامعة، ودغش محمد، مدير قطاع مكتب شيخ الأزهر، وأعضاء المكتب الفني للإمام الأكبر.

وأجرى الدكتور أحمد الطيب بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي بناء على نصيحة الأطباء المعالجين، كما أجرى عملية جراحية بالعين.